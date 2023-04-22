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Новак заявил о планах России перевести расчеты за энергоресурсы в нацвалюты

Евгений Жуков
Экономика
Новак заявил о планах России перевести расчеты за энергоресурсы в нацвалюты
Фото: roscongress / Арсений Кац

Россия продолжит переводит расчеты за энергоресурсы на национальные валюты. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил вице-премьер Александр Новак.

— Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию доллара или евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах мы переходим только фактически на национальные валюты. И здесь востребованы юань, востребован рубль, — рассказал Новак в интервью репортеру Павлу Зарубину, фрагмент из которого тот опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, на сегодняшний день Пекин рассчитывается в юанях за газ и частично за нефть, идут расчеты и в рублях. В заключении Новак добавил, что подобный подход будет совершенствоваться и в дальнейшем.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что в прошлом году большинство поставок российских энергоресурсов было переориентировано на рынки дружественных стран. Так, например, поставки нефти в Индию выросли в 22 раза за 2022-й.

Минэнерго России 1 марта утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Ведомство будет мониторить цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС.

Александр Новак Россия Энергетика
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