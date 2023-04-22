Москвичи оформили онлайн более половины заявок на услуги МосгорБТИ в этом году

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Жители Москвы оформили онлайн-методом более половины заявок на услуги Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) за первые три месяца текущего года. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Среди площадок для обращения в МосгорБТИ лидирует сайт, с его помощью услугами учреждения воспользовались свыше 6,6 тысячи москвичей. Количество онлайн-заявок более чем на две тысячи превысило число обращений в офисы, — отметил Гаман.

Генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев, в свою очередь заявил, что горожане по достоинству оценили новый сайт, в связи с чем число онлайн-заявок растет на постоянной основе.

Для еще большего удобства специалисты работают над усовершенствованием некоторых действующих сервисов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Гаман рассказал, что самым востребованным документом, который горожане заказывали в МосгорБТИ с начала года, стал поэтажный план и экспликация.