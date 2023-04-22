Сергей Собянин рассказал, как городская «Фабрика дизайна» помогает российским компаниям в условиях санкций

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как реализуются дизайнерские решения, которые отечественные компании получили в рамках проекта «Фабрика дизайна».

— Проект появился в 2022 году, чтобы помочь российским компаниям в условиях санкций разрабатывать собственную продукцию с эстетичным внешним видом, — сказал глава города.

Собянин отметил, что производители обращаются за помощью с дизайном самых разных товаров. Он также добавил, что Агентство креативных индустрий провело в 2022 году первый конкурс на разработку дизайна для компаний из 68 регионов России.

По итогам производители заключили свыше 20 соглашений о сотрудничестве с дизайнерами. Часть компаний в итоге начали работать в том числе с теми специалистами, которые участвовали в проекте и не победили.

При этом 24 апреля стартует сбор запросов от предприятий на участие в новых треках конкурса промышленного дизайна «Фабрика дизайна 2.0», написал Собянин в Telegram-канале.

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Собянин также рассказал, что в столице появится первый в России Реестр стартапов и технологических компаний. Предприятиям из списка будет проще воспользоваться городскими субсидиями и льготами.

В реестр будут включены компании, имеющие патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, а также те, которые привлекают венчурный капитал в развитие бизнеса.