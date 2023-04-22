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Армия Судана заявила о «потушенном» мятеже в стране

Евгений Жуков
В мире
Армия Судана заявила о «потушенном» мятеже в стране
Фото: Pixabay

Представители армии Судана заявили, что им удалось пресечь мятеж в стране, однако назвать сроки полного завершения боевых действий они затруднились. Об этом стало известно в субботу, 22 апреля.

— Мы потушили мятеж и избавили Судан от крупнейшего оппортунистического проекта в истории страны. Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум продолжаются, и Вооруженные силы с необходимой решимостью расправляются с ними, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, мятежники (Силы быстрого реагирования), продолжают осуществлять артиллерийские удары по некоторым объектам, передает РИА Новости.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске СБР.

Телеканал Al Hadath 20 апреля сообщил, что за время вооруженных столкновений на территории страны погибли свыше 600 человек. Кроме того, в результате боевых действий в Хартуме серьезные повреждения получили 125 медучреждений.

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