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Приметы и советы

Более 600 человек погибли за время столкновений в Судане

Евгений Белоусов
В мире
Более 600 человек погибли за время столкновений в Судане
Фото: Pixabay

Более 600 человек погибли в Судане во время вооруженных столкновений на территории страны. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает телеканал Al Hadath.

— В столкновениях в Судане погибли более 600 человек, — заявил суданский министр здравоохранения Хайсам Мухаммед Ибрагим.

Кроме того, в результате боевых действий в Хартуме серьезные повреждения получили 125 больниц, передает телеканал.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования. В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума. Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме.

Позднее правительственные войска нанесли серию авиаударов по базам СБР. Полковник ВС Судана Халед Абдулла сообщил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений были потери.

По словам аль-Бурхана, Силы быстрого реагирования планировали совершить несколько покушений. Также мятежники, добавил он, намеревались захватить ряд жизненно важных районов Хартума.

вооруженные столкновения Смерть Судан
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