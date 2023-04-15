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Командующий армии Судана заявил о готовившихся покушениях со стороны СБР

Евгений Силаев
В мире
Командующий армии Судана заявил о готовившихся покушениях со стороны СБР
Фото: Pixabay

Силы быстрого реагирования (СБР) планировали совершить несколько покушений. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил командующий армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.

— Мятежники заранее готовили свое нападение, чтобы захватить штаб армии, ряд жизненно важных районов Хартума и совершить покушения, — заявил Фаттах аль-Бурхан, чьи слова приводит ТАСС.

В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме. Кроме того, стало известно, что аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений.

Позднее правительственные войска нанесли серию авиаударов по базам СБР. Полковник ВС Судана Халед Абдулла заявил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений есть потери.

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