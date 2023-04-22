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Автомобиль переехал лежащего человека на северо-западе Москвы

Василий Плиткин
Происшествия
Автомобиль переехал лежащего человека на северо-западе Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Москва, улица Паршина, 19 Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода на улице Паршина во дворе дома № 19. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 22 апреля.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

18 апреля автомобиль наехал на пешехода в районе дома № 54 на Ярославском шоссе. В Сети было опубликовано видео с моментом ДТП.

На кадрах видно, как человек переходит дорогу в неположенном месте посреди активного движения машин. В какой-то момент один из автомобилей сбивает его.

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