Автомобиль переехал лежащего человека на северо-западе Москвы

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Москва, улица Паршина, 19 Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода на улице Паршина во дворе дома № 19. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 22 апреля.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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18 апреля автомобиль наехал на пешехода в районе дома № 54 на Ярославском шоссе. В Сети было опубликовано видео с моментом ДТП.

На кадрах видно, как человек переходит дорогу в неположенном месте посреди активного движения машин. В какой-то момент один из автомобилей сбивает его.