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Автомобиль загорелся на внешней стороне 83-го километра МКАД

Василий Плиткин
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Автомобиль загорелся на внешней стороне 83-го километра МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, МКАД, 83-й километр Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 83-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 22 апреля.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено — в настоящее время заняты три полосы из шести, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

20 апреля на северо-востоке МКАД на обочине загорелся грузовик. Пожар произошел на внутренней стороне 93-го километра МКАД.

На место происшествия выезжали оперативные службы города. Движение в сторону Ярославского шоссе было временно затруднено.

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