Автомобиль загорелся на внешней стороне 83-го километра МКАД
Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 83-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 22 апреля.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в сторону Дмитровского шоссе затруднено — в настоящее время заняты три полосы из шести, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
20 апреля на северо-востоке МКАД на обочине загорелся грузовик. Пожар произошел на внутренней стороне 93-го километра МКАД.
На место происшествия выезжали оперативные службы города. Движение в сторону Ярославского шоссе было временно затруднено.