Контролеры спасли пассажира в Москве с приступом эпилепсии

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, 1-й Силикатный проезд Карта всех событий

На автобусной остановке в районе Хорошево-Мневники контролеры ГКУ «Организатор перевозок» и ГУП «Мосгортранс» помогли мужчине с приступом эпилепсии. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Контролеры совершали пересадку для проверки билетов на следующем маршруте. На конечной остановке «1-й Силикатный проезд» специалисты обратили внимание на мужчину, которому стало плохо: он упал на землю.

Контролеры незамедлительно направились к нему и поспешили вызвать медиков. Позже мужчину госпитализировали.

— Мы не могли пройти мимо. В такой ситуации невозможно остаться безучастным или равнодушным. Главное, что врачи приехали вовремя и оказали человеку помощь. Надеемся, что в ближайшее время он пойдет на поправку, — сказала контролер ГКУ «Организатор перевозок» Валентина Лестева.

Контролеры не только занимаются проверкой оплаты проезда, но и отвечают за безопасность и комфорт пассажиров. Они внимательны к окружающим и всегда готовы оказать любую необходимую помощь.

В марте сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров начали работать на станциях Большой кольцевой линии метро. Они сопровождают пассажиров, которым сложно ездить в метро самостоятельно.