Сотрудники ЦОМП начали работать на станциях БКЛ метро

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) начали работать на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Инспекторы ЦОМП сопровождают пассажиров, которым сложно ездить в метро самостоятельно. После открытия БКЛ было принято уже 100 заявок, а с начала года сотрудники центра оказали помощь по 11 400 обращениям, — сказал он.

Наибольшее количество заявок поступает по поводу сопровождения от станций «Шелепиха», «Народное Ополчение», «Каширская», «Варшавская», «Каховская» и «Кленовый бульвар», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр города Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ 1 марта. Он назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

В начале февраля специалисты установили маячки для маломобильных пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Помимо этого, в системе столичного транспорта для таких горожан предусмотрены: низкорасположенные кассы и телефоны; пандусы; лифты и подъемники; специально оборудованные туалеты, указатели со шрифтом Брайля; возможность оставить заявку на сопровождение сотрудниками ЦОМП.