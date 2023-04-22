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Умерла женщина, которую переехал автомобиль в районе Хорошево-Мневники

Евгений Жуков
Происшествия
Умерла женщина, которую переехал автомобиль в районе Хорошево-Мневники
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Паршина, 19 Карта всех событий

Пожилая женщина, на которую наехал автомобиль в районе Хорошево-Мневники, скончалась в больнице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 22 апреля.

Так, 87-летней пенсионерке резко стало плохо, вследствие чего женщина упала. Через некоторое время на нее наехал автомобиль марки Ford, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

Прокуратура Северо-Западного административного округа поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки и принятие процессуального решения по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», в том числе о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в столичном районе Хорошево-Мневники, на улице Паршина, во дворе дома № 19.

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