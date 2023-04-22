Убивший в 2016 году женщину с дочерью мужчина арестован в Подмосковье

Фото: СК РФ

Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Телешово Карта всех событий

В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве женщины и ребенка, совершенном в 2016 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в субботу, 22 апреля.

Так, мужчина 1976 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Убийство двух лиц, среди которых малолетний ребенок».

По данным следствия, 25 сентября 2016 года в деревне Телешово Дмитровского городского округа обвиняемый в ходе конфликта со знакомой выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего убил семилетнюю дочь женщины.

Затем обвиняемый закопал тела на участке и скрылся. С заявлением о безвестном исчезновении женщины и ее ребенка в правоохранительные органы обратились родственники погибших. Обвиняемый был объявлен в федеральный розыск.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение обвиняемого, накануне он был задержан. Мужчина рассказал следователю об обстоятельствах совершенного им преступления и указал места, где сокрыл тела погибших.

Еще одно дело, которое произошло много лет назад, недавно раскрыли правоохранители. Так, в Подмосковье задержали двоих мужчин, которых подозревают в двойном убийстве и покушении на убийство, совершенных почти 28 лет назад.