Тренер «Шинника» Евсеев объяснил поражение от «Алании» присутствием «разгильдяя» в клубе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 28-го тура Первой лиги от владикавказской «Алании».

— Итог краткий. Из-за одного разгильдяя мы проиграли, и поэтому с завтрашнего дня этого разгильдяя в команде нет, — заявил Евсеев на пресс-конференции, видео которой опубликовано в официальном Telegram-канале «Шинника».

Встреча между «Шинником» и «Аланией» прошла в Ярославле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил полузащитник Батраз Гурциев. Перед этим полузащитник «Шинника» Александр Галимов потерял мяч на своей половине поля.

Клуб первой лиги «Акрон» из Тольятти обыграл четыре московские команды подряд в нынешнем розыгрыше Кубка России по футболу. В предыдущих раундах команда из Самарской области одержала победы над столичными «Торпедо», «Локомотивом» и «Динамо».