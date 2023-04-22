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Рогов: ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов: ВСУ стягивают технику в подконтрольную им часть Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Украинские войска накапливают военную технику на металлургических заводах, которые находятся на территории, подконтрольной Киеву в Запорожье. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения, — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Рогов добавил, что в самом городе Запорожье сейчас огромное количество украинских военных и оружия расположились на территории завода «Запорожсталь». Глава движения добавил, что это предприятие с внушительной территорией, и некоторые цеха там просто по самому своему расположению удобно скрыты от возможности просмотра.

Рогов также заявлял, что в Запорожской области участились случаи перехода украинских военных на сторону армии России. Он добавил, что на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих-запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Украина Донбасс Заводы
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