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Зеленского предупредили о его возможном свержении

Ирэна Колесова
В мире
Зеленского предупредили о его возможном свержении
Фото: flickr/european_parliament

Если запланированное на весну контрнаступление ВСУ провалится, это может грозить свержением со своего высокого поста президента Украины Владимира Зеленского. Такую уверенность выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

— В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление, — отметил он в интервью на своем YouTube-канале.

Соскин добавил, что на данный момент все указывает на одно: сейчас украинской армии настолько сильно не хватает вооружения, что шансы провести контрнаступление для ВСУ крайне малы. Дело в том, что поставок с Запада все больше не хватает, чтобы успешно противостоять российским бойцам, уверен Соскин.

Он подытожил, что, по его мнению, у киевских властей нет никаких шансов на прорыв российской обороны, в то время как ситуация для украинских военных с каждым днем становится все хуже.

Соскин также уверен, что украинская армия может отступить за Днепр после поражения в Авдеевке и Артемовске. По словам политика, в отмеченных регионах на данный момент складывается очень тяжелое положение для украинских подразделений. Соскин также добавил, что российские войска могут «прорвать фронт и выйти прямо на Днепр».

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