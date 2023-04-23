«Мама готовилась к невесте»: Киркоров признался, что ему очень нравилась Азиза

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Король российской эстрады Филипп Киркоров не скрывает, что его связывает тесная дружба с певицей Азизой. Даже когда был огромный скандал с гибелью Игоря Талькова, Киркоров не стал отворачиваться от своей подруги и всячески ее поддерживал. Теперь же артист признался, что какое-то время назад действительно испытывал к своей коллеге нежные чувства, однако Азиза постоянно от него ускользала.

Азиза поделилась, что после трагедии с Тальковым для нее фактически закрылись двери к карьере и творчеству. Огромное количество поклонников считало, что именно Азиза, хоть и косвенно, могла спровоцировать гибель великого артиста. Ведь все дело в том, что Тальков погиб именно в ходе конфликта с телохранителем певицы, и некоторые его поклонники уверены, что Азиза могла предотвратить подобный исход. В то время многие решили не поддерживать артистку, однако Филипп Киркоров все равно был с ней рядом.

– Филипп был единственным, кто приезжал к моему дому, привозил мне деньги. Он знал, что мне нечем было расплачиваться за квартиру. Даже на продукты денег не было, – рассказала Азиза в программе «Ты не поверишь!».

Сам же Филипп Киркоров не стал скрывать, что Азиза в то время действительно очень ему нравилась. Причем, даже мама короля эстрады была не против, чтобы именно эта девушка стала невестой для ее прославленного сына. Однако, по словам Киркорова, певица все время куда-то от него «уплывала».

В конце марта прозвучала шутка над российским певцом Филиппом Киркоровым. Было заявлено, что если артист отправится на фронт в прозрачных колготках, то перемирие между государствами будет обеспечено на несколько дней. Король эстрады долгое время никак не реагировал на такие слова, но потом заявил, что если это действительно поможет Родине, то он пойдет в колготках на передовую.