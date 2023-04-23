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Посольство РФ: 140 человек хотят эвакуироваться из Судана

Ирэна Колесова
В мире
Посольство РФ: 140 человек хотят эвакуироваться из Судана
Фото: АГН Москва

Свое намерение эвакуироваться с территории Судана посольству России в этой стране уже подтвердили 140 человек. Этот список постоянно пополняется, поскольку к российским дипломатам за помощью обращаются также жители стран СНГ, рассказал посол РФ в Хартуме Андрей Черновол.

— Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек. Пока желание эвакуироваться изъявили порядка 140 человек, этот список растет не за счет российских граждан, они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран, — сказал он в беседе с РИА Новости.

Дипломат добавил, что уже разрабатываются схемы эвакуации. Однако пока все эти планы реализовать не так просто, поскольку людям придется пересекать линии соприкосновения, и это очень рискованно для всех.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования (СБР). В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума. Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме.

Эвакуация Судан Посольства
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