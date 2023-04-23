Диетолог Крапивина рассказала о неожиданном вреде кофе

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Диетолог Мария Крапивина объяснила, почему кофе может быть вреден для желудка.

Специалист отметила, что кофе – необычный продукт. В нем мало калорий и питательных веществ, зато много биоактивных компонентов. Кофеин — лишь один из них. Этот напиток гораздо ближе к наркотикам, чем к продуктам, поэтому его влияние на организм может быть как положительным, так и отрицательным, отметила Крапивина.

Кофе может вызывать вред для желудка из-за высокой кислотности, которая может раздражать стенки органа и приводить к изжоге, горечи во рту, тошноте и дискомфорту. Более того, кофеин может стимулировать выработку желудочного сока, что также может привести к раздражению. Люди с чувствительным желудком или проблемами с ЖКТ могут испытывать больше проблем после употребления кофе, подчеркнула специалист.

Исследования показывают, что кофе способствует рефлюксу кислого содержимого желудка в пищевод, поэтому лучше всего употреблять напиток после еды или во время трапезы, но не на голодный желудок, подчеркнула Крапивина в разговоре с SOLENKA.INFO.

Некоторые ученые обсуждают связь между кофе и раком желудка, но доказано, что такая связь возникает только при возникновении опухоли в кардии, отделе желудка, который соединяется с пищеводом. Предполагается, что это связано с рефлюксом. Употребление 2-3 чашек кофе в день может увеличить риск развития этого рака на 24%, а более трех чашек — на 57%, по сравнению с теми, кто не употребляет кофе, считают эксперты.

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала о пользе кофе. По словам специалиста, в профессиональном сообществе кофе считается полезным напитком, а иногда кардиологи назначают его своим пациентам, чтобы стимулировать работу сердца. Напиток содержит кофеин и антиоксиданты, которые стимулируют симпатическую нервную систему, сужают сосуды и повышают общий тонус организма.