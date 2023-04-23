Der Spiegel: ВСУ терпят огромные поражения и потери в Артемовске

Фото: Минобороны РФ

Во время сражений за Артемовск Вооруженные силы Украины терпят серьезные неудачи, ВСУ лишились множества своих солдат. Об этом в своем материале написал корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн.

— Здесь уже ранены или убиты большое количество украинских солдат. Особый риск возникает после наступления темноты, — отметил журналист.

Кляйн добавил, что в последние несколько дней обстрелы на территории Артемовска значительно участились. По его словам, украинские военные пытаются продвигаться к намеченным целям, однако регулярно терпят поражения, говорится в материале.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» смогли взять под собственный контроль вокзал города Артемовска, а также сумели прорвать оборону сил ВСУ, расположенных вдоль железнодорожных путей. Бойцы ЧВК ведут наступление из центра Артемовска по направлению к западной его части. За это время уже удалось зачистить территорию отеля «Транзит» и откинуть военных ВСУ с тех позиций, которые они занимали ранее.