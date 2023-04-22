РВ: Российские бойцы прорвали оборону ВСУ у железной дороги и контролируют вокзал Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» смогли взять под собственный контроль вокзал города Артемовска, а также сумели прорвать оборону сил ВСУ, расположенных вдоль железнодорожных путей. Такое сообщение распространили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

В сообщении говорится, что бойцы ЧВК ведут наступление из центра Артемовска по направлению к западной его части. За это время уже удалось зачистить территорию отеля «Транзит» и откинуть военных ВСУ с тех позиций, которые они занимали ранее.

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что в ходе отступления ВСУ оставляют огромное количество боеприпасов и вооружения. Например, пулеметы, другую технику.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано. По его словам, украинские военнослужащие находятся в так называемом оперативном окружении, когда простреливаются дороги. Пригожин отметил, что идут тяжелые бои.