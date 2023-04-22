Украинские военнослужащие бросают в Артемовске много оружия и боеприпасов при отступлении

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Во время отступления в Артемовске военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют большое количество боеприпасов и оружия. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По его словам, силы ВСУ оставляют большое количество вооружения.

— Попадаются разные боеприпасы. Есть американские пулеметы. Работаем с ними, если они пригодны к делу. Спасибо Украине, поставляют нам специальное вооружение. Всего хватает, — приводит слова бойца ЧВК «Вагнер» РИА Новости.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано. По его словам, украинские военнослужащие находятся в так называемом оперативном окружении, когда простреливаются дороги. Пригожин отметил, что идут тяжелые бои.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения. Эксперт отметил, что подобного исхода событий больше всего боится президент страны Владимир Зеленский.