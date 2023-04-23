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Певица Чеботина в откровенном платье рассказала об отношениях с Киркоровым

Ирэна Колесова
Общество
Певица Чеботина в откровенном платье рассказала об отношениях с Киркоровым
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Люся Чеботина рассказала, что ее знакомый коллега Филипп Киркоров никогда не был злым, даже если кто-то так считает. Она назвала короля российской эстрады замечательным человеком и отметила, что сплетни о его якобы непростом характере не имеют под собой основания.

— Слухи о том, что Филипп — капризный, злой, что он может кого-то оскорбить — это все миф. Эти люди реально «выпросили». Такого душевного человека надо еще поискать, — сказала Чеботина.

По словам артистки, на недавних съемках клипа Киркоров снова показал, что такое по-настоящему работать, даже если в тот момент он плохо себя чувствовал из-за температуры, пишет 5-tv.ru.

Свое заявление Чеботина сделала на музыкальном мероприятии, на котором появилась в откровенном наряде с глубоким декольте. Чеботина оказалась в центре внимания, собравшиеся не спускали с нее глаз.

Король российской эстрады Филипп Киркоров не скрывает, что его связывает тесная дружба с певицей Азизой. Даже когда был огромный скандал с гибелью Игоря Талькова, Киркоров не стал отворачиваться от своей подруги и всячески ее поддерживал. Теперь же артист признался, что какое-то время назад действительно испытывал к своей коллеге нежные чувства, однако Азиза постоянно от него ускользала.

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