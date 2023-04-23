По-летнему теплая и ясная погода ожидает москвичей в воскресенье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 23 апреля, москвичей ожидает по-летнему теплый день. В городе будет солнечно, воздух прогреется до 20 градусов тепла. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

Солнце будет светить не постоянно, ожидается переменная облачность. Дождей жителям столицы не прогнозируют.

Ветер будет юго-западным, с отдельными порывами до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Однако во власти антициклона столица останется не надолго. Уже на следующей неделе в город придут дожди. Будет по-прежнему тепло, до 23 градусов выше нуля, но уже со вторника в Москве прогнозируются осадки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. Он добавил, что сухая погода простояла в российской столице почти целый месяц, и дожди будут очень важными для природы.