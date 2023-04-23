Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

По-летнему теплая и ясная погода ожидает москвичей в воскресенье

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
По-летнему теплая и ясная погода ожидает москвичей в воскресенье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 23 апреля, москвичей ожидает по-летнему теплый день. В городе будет солнечно, воздух прогреется до 20 градусов тепла. Такой прогноз появился на сайте российского Гидрометцентра.

Солнце будет светить не постоянно, ожидается переменная облачность. Дождей жителям столицы не прогнозируют.

Ветер будет юго-западным, с отдельными порывами до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Однако во власти антициклона столица останется не надолго. Уже на следующей неделе в город придут дожди. Будет по-прежнему тепло, до 23 градусов выше нуля, но уже со вторника в Москве прогнозируются осадки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. Он добавил, что сухая погода простояла в российской столице почти целый месяц, и дожди будут очень важными для природы.

Москва весна Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте