«Дожди вернутся, давление снизится»: какая погода будет в Москве на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На следующей неделе в столице начнутся дожди, а воздух в городе прогреется до плюс 23 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, почти месяц в столице стоит сухая погода. Но на следующей неделе в город вернутся долгожданные дожди.

— В понедельник москвичей ожидает малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла в Москве, а в области — 18–23 градуса, — сказал он.

Небольшой дождь возможен уже во вторник, а в среду осадки усилятся. Кроме того, в столице, как отмечает Ильин, немного похолодает.

— Во вторник небо начнет затягиваться облаками. Температура воздуха будет от 16 до 21 градуса тепла. Небольшой дождь начнется уже во вторник, а в среду усилится. Температура собьется до плюс 15–17 градусов. Станет немного прохладнее, — считает специалист.

В четверг осадков станет меньше, но они усилятся в пятницу, предупредил синоптик.

— В четверг температура поднимется на один градус и будет находиться на уровне плюс 16–17 градусов. А в пятницу будет плюс 14–19 градусов тепла, — сказал он.

Собеседник «ВМ» также обратил внимание, что атмосферное давление в первой половине следующей недели будет постепенно снижаться, а потом начнет расти.

Так, в понедельник оно составит 750–752 миллиметра ртутного столба. Затем начнется постепенное снижение: в среду давление упадет до 742 миллиметров, а в четверг и пятницу немного подрастет — до 745 миллиметров.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что самым теплым днем этого месяца в Москве станет понедельник, 24 апреля. В этот день воздух прогреется до 22 градусов выше нуля.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что во время майских выходных в столице ожидается похолодание. По ее словам, в следующие субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, а также в понедельник, 1 мая, температура днем будет не выше плюс 13 градусов.