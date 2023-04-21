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Синоптик Позднякова предупредила москвичей о резком похолодании на майские праздники

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Синоптик Позднякова предупредила москвичей о резком похолодании на майские праздники
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во время майских выходных в столице ожидается похолодание. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Ожидается похолодание. В следующие субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, а также в понедельник, 1 мая, днем не выше плюс 13 градусов, облачно и дожди. Природе они очень нужны, но вот москвичей вряд ли порадуют, — цитирует ее слова «Комсомольская правда».

В предстоящие выходные москвичей ждет теплая солнечная погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье Москва и область будут находиться в зоне комфортной погоды.

Синоптик Евгений Тишковец в свою очередь рассказал, когда в Москву придет летняя погода. По его словам, температура воздуха в столице в мае будет умеренной, летняя погода наступит в городе во второй половине месяца. Тишковец отметил, что температура превысит климатическую норму и днем будет достигать 19 градусов.

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