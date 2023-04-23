Академик РАН назвал опасный ночной симптом, при котором погибают клетки среднего мозга

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Во время сна и после него многие люди могут не обратить внимание на ряд симптомов, которые требуют вмешательства врачей. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил директор Института мозга Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения, академик РАН Сергей Иллариошкин.

Одним из самых известных симптомов болезни Паркинсона являются дрожащие руки даже в состоянии абсолютного покоя. Недуг проявляется, когда уже 70 процентов среднего мозга погибло. Болезнь о себе дает знать такими симптомами, что пациентам не приходит в голову на них жаловаться.

— Достоверным признаком того, что у здорового человека через 15-20 лет разовьется болезнь Паркинсона, служит активное участие в сюжете сновидения, — сказал врач.

Пациенты отмечают, что во сне разбрасывают вещи, отбиваются от врагов, крутят педали велосипеда и так далее. Кроме того, на ранней стадии болезни возможно развитие депрессии, тревоги, апатии, боли в мышцах, а также снижение обоняния, передает aif.ru.

«Вечерняя Москва» решила узнать, почему возникает болезнь Паркинсона и какие терапевтические методы используются для поддержания здоровья больного.