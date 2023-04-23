Россиянин Павлович нокаутировал в первом раунде американца Блэйдса на турнире UFC

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович победил американца Кертиса Блэйдса на турнире абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 222. Об этом стало известно в воскресенье, 23 апреля.

Поединок в тяжелом весе завершился победой российского спортсмена в первом раунде. Павлович продлил серию из побед в UFC до шести, все из которых завершились нокаутами в первом раунде. Всего под эгидой организации россиянин провел семь боев, в первом поединке он проиграл нидерландцу Алистару Овериму.

Павловичу 30 лет, он одержал победу в 18 боях в ММА и один раз проиграл. 32-летний Блэйдс потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере. Всего на счету американского спортсмена 17 побед.

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3 апреля американская компания Endeavor Group Holdings Inc., владеющая UFC, объявила о слиянии с рестлинг-лигой World Wrestling Entertainment (WWE). В рамках сделки будет создана объединенная фирма с капитализацией 21,4 миллиарда долларов, в которой Endeavor будет принадлежать 51 процент акций, а акционерам WWE — оставшиеся 49 процентов бумаг.