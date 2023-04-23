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Сергей Собянин: Автомобильный мост через затон Новинки достоят до конца 2023 года

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин: Автомобильный мост через затон Новинки достоят до конца 2023 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

До конца года будет достроен автомобильный мост через затон Новинки, он готов уже на 85 процентов. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Недавно установили центральный пролет на постоянные опоры. Его длина 291 метр, поэтому работы вели поэтапно при помощи подъемных механизмов, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что рядом с мостом будет находиться разворотная площадка для городского транспорта и подземный переход. Специалисты обустроят наземные регулируемые переходы и тротуары.

Отмечается, что мост соединит Симоновскую набережную с Южнопортовым районом. Кроме того, он улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Недавно глава города анонсировал строительство нескольких масштабных объектов улично-дорожной сети: автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, два пешеходных моста — через Нагатинский Затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Строительство Мосты Москва Сергей Собянин
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