Сергей Собянин: Автомобильный мост через затон Новинки достоят до конца 2023 года
До конца года будет достроен автомобильный мост через затон Новинки, он готов уже на 85 процентов. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Недавно установили центральный пролет на постоянные опоры. Его длина 291 метр, поэтому работы вели поэтапно при помощи подъемных механизмов, — отметил глава города.
Мэр Москвы добавил, что рядом с мостом будет находиться разворотная площадка для городского транспорта и подземный переход. Специалисты обустроят наземные регулируемые переходы и тротуары.
Отмечается, что мост соединит Симоновскую набережную с Южнопортовым районом. Кроме того, он улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Недавно глава города анонсировал строительство нескольких масштабных объектов улично-дорожной сети: автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, два пешеходных моста — через Нагатинский Затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.