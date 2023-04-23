Ефимов: Городские операторы реализуют 17 проектов КРТ

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В 15 районах Москвы городские операторы реорганизуют территории бывших промышленных зон и неэффективно используемые участки общей площадью почти 175 гектаров. По проектам комплексного развития территорий (КРТ) они построят свыше 3,1 миллиона «квадратов» недвижимости. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По программе КРТ на месте заброшенных заводских цехов, пустырей и долгостроев создается современная и сбалансированная городская среда. Сейчас пять столичных операторов реализуют 17 проектов КРТ, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что более половины заявленной площади будет отдано под промышленную и общественно-деловую застройку. Благодаря подобной инициативе в Москве будет создано свыше 40 тысяч дополнительных рабочих мест.

Больше всего проектов реализуется операторами на юго-востоке столицы — четыре, по три на юго-западе и северо-востоке, по два на юге и западе и по одному на северо-западе, востоке Москвы и в Зеленограде.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в ходе реализации 17 проектов городские операторы возведут более 1,1 миллиона квадратных метров жилья, из которых почти один миллион передадут для переселения москвичей по программе реновации.

В Северо-Восточном административном округе планируется строительство 15 образовательных объектов по программе комплексного развития территорий, что делает его лидером по данному показателю. На участках общей площадью свыше 106 гектаров планируется строительство более чем 104 тысяч квадратных метров школ и детских садов.