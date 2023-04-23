Более миллиона цветов распустится этой весной на ВДНХ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В этом весеннем сезоне на территории ВДНХ распустится более 60 различных сортов луковичных растений, а всего расцветет более миллиона многолетних и однолетних растений. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Первыми зацвели растения, которые высадили прошлой осенью — 42 разновидности тюльпанов, два вида нарциссов, два сорта мускари, а также крокусы и сциллы. Уже сегодня во время прогулки по центральной аллее можно увидеть белые сциллы Мищенко, фиолетовые крокусы сорта ремембранс и ботанические тюльпаны.

Кроме того, в конце апреля возле анфилады фонтанов распустятся белые тюльпаны сорта калгари, а на цветнике около фонтана «Дружба народов» раскроются тюльпаны карминного («мери кристмас»), малинового («кристмас марвел») и белого («уайт принц») цветов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В лесу часто встречаются цветы, которые хочется собрать для букетов. Однако некоторые из них могут быть опасными. В отношении многих растений также нужно проявлять бдительность. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Елена Теплакова.