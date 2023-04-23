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Экономист Фельбермайр призвал распространить санкции против РФ на лекарства

Никита Худяков
В мире
Экономист Фельбермайр призвал распространить санкции против РФ на лекарства
Фото: shutterstock

Западные страны должны распространить санкции против России на товары первой необходимости, включая лекарственные препараты. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр.

— К сожалению, остается много секторов, которые, вероятно, могут оказать довольно сильное давление на Россию. Я имею в виду, например, фармацевтическую промышленность, — сказал он.

Экономист отметил, что, исходя из гуманитарных соображений, исключению для медицинских устройств является правильным. Он добавил, что политическое давление на Россию было бы другим, если бы россиянам не хватало товаров первой необходимости. По словам Фельбермайра, российский власти научились существовать в уже введенных санкциях, передает газета Der Spiegel.

Евросоюз планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти. Эксперт уверен, что основной составляющей нового пакета станут вторичные санкции.

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