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Психологи рассказали о способе сохранения сексуального благополучия в пожилом возрасте

Никита Худяков
Общество
Психологи рассказали о способе сохранения сексуального благополучия в пожилом возрасте
Фото: Pixabay

Психологи из Саутгемптонского университета разработали концепцию сохранения благополучия в интимной жизни в пожилом возрасте. Исследование было опубликовано в журнале The Journal of Sex Research.

— Удовлетворенность отношениями и сексуальное благополучие можно поддерживать, несмотря на негативные изменения в сексуальной функции обоих партнеров, сохраняя сексуальную связь через общий опыт, эмоциональную близость и поддержку друг друга, — говорится в сообщении.

Ученые провели интервью у 31 участника пожилого возраста. Вопросы преимущественно касались интимной жизни. В ходе анализа выяснилось, что участники принимали сексуальные проблемы и изменения как часть старения или проблем со здоровьем.

По словам ученых, снижение сексуальной активности для участников было обычным явлением. При этом часть респондентов пытались сохранить число сексуальных актов на прежнем уровне, передает «Газета.ru».

Регулярные занятия сексом имеют важное значение для поддержания здоровья людей в возрасте старше 50 лет, сообщил врач-уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. По словам эксперта, сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами. Длительное воздержание может негативно отразиться на состоянии здоровья человека, поскольку его половые железы начинают работать в сниженном режиме.

Пожилые люди Исследования Секс
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