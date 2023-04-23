Умер известный советский композитор Алексей Муравлев

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На 99-м году не стало известного советского композитора Алексея Муравлева. Об этом стало известно в воскресенье, 23 апреля.

Композитор является заслуженным деятелем искусств. Он входил в составы Союза композиторов и Союза кинематографистов.

Муравлев скончался утром 22 апреля в своей квартире в Газетном переулке, передает «Московский комсомолец».

Композитор был лауреатом Сталинской премии II степени. Награду ему вручили в 1950 году за симфонию-балладу «Азов-гора». Муравлев сочинил музыку более чем к 40 фильмам, среди которых самыми известными являются «Василий и Василиса», «Белый пудель», «Муму», «Волшебная лампа Аладдина».

В декабре 2005 года композитора наградили Орденом Почета за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную работу.

В мае 2014 года Муравлев получил Орден Дружбы. Этой наградой были признаны достигнутые трудовые успехи композитора, его заслуги в гуманитарной сфере, многолетняя добросовестная работа, а также активная законотворческая и общественная деятельность.