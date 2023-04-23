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Два маршрута трамваев задерживаются на Кожевнической улице
Москва, Кожевническая улица Карта всех событий
В районе остановки «Кожевническая улица» задерживаются трамваи № А и 38. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 апреля.
— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет менее 10 минут.
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