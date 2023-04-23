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Скончался депутат Госдумы Николай Борцов

Никита Худяков
Общество
Скончался депутат Госдумы Николай Борцов
Фото: пресс-служба администрации Липецка

Депутат Госдумы Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Он не уточнил причину смерти. Артамонов назвал произошедшее большой потерей для региона, а также выразил соболезнование семье и близким Борцова. Региональное отделение ЛДПР сообщило, что депутат будет похоронен в Москве.

— Мы запомним Николая Борцова патриотом своей страны, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, человеком, который не оставался в стороне, — написал Артамонов в своем Telegram-канале.

Борцов являлся депутатом Госдумы с 2003 года, входил во фракцию «Единая Россия». Он занимался вопросами по делам национальностей, а также получил степень почетного профессора Государственного университета по землеустройству.

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