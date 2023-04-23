Онколог Норкин рассказал, в каком виде следует употреблять чеснок для профилактики рака

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Необходимо правильно употреблять чеснок для профилактики рака. Об этом сообщил врач-онколог Николай Норкин.

Врач рассказал, что в зубчике чеснока содержатся два мощных вещества — фермент аллициназа и аминокислота аллиин. При их взаимодействии образуется аллицин, который обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Оно незаменимо при борьбе с вирусами.

Для получения максимальной пользы, нужно раздавить зубчик чеснока и подождать 10 минут. Если его съесть быстро, то необходимого эффекта достичь не получится. Также врач отметил, что чеснок нельзя греть, так как 99 процентов аллицина разрушится и чеснок потеряет свои функции. Кроме того, не нужно класть целые, не раздавленные зубчики в блюдо, передает «SOLENKA.INFO».

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