Ретроралли «Столица» стартовало в Москве

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Соревнование на ретроавтомобилях «Столица» началось в Москве в воскресенье, 23 апреля.

Так, участники ралли стартовали поочередно с 12:00 до 13:00. Отмечается, что в мероприятии принимают участие около 100 автомобилей.

Ралли «Столица» открыло серию официальных турниров Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях. Мероприятие началось на Пушкинской набережной, а завершится парадным построением на площади Промышленности на ВДНХ.

Экипажи преодолеют 70-километровую дистанцию в столице. В автопробеге приняли участие отечественные «Жигули», «Москвичи», «Волги», а также марки Bentley, Porsche, Rolls Royce, Jaguar, Mercedes и другие.

Участники соревнуются в девяти зачетах: «Абсолютный», «Олдтаймер», «Командный», «Семейный», «Ветеран», «Янгтаймер», «Женский», «Модерн» и Just For Fun, пишет агентство городских новостей «Москва».

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