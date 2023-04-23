Обвиняемый в развратных действиях в отношении дочери умер в московском СИЗО

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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В СИЗО № 4 в Северном Медведкове умер мужчина, обвиняемый в развратных действиях против своей дочери, не достигшей 14-летнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе городского УФСИН в воскресенье, 23 апреля.

— 22 апреля на своем спальном месте в палате медицинской части СИЗО-4 был обнаружен без признаков жизни обвиняемый по части 4 статье 132 УК РФ 1973 года рождения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что о произошедшем уже уведомлены прокуратура и Следственный комитет. Прибывшие на место медики констатировали смерть обвиняемого. Предварительной причиной смерти во ФСИН назвали хроническое заболевание мужчины, передает ТАСС.

Московский пенсионер, который страдал онкологией, душил пятилетнего внука и умер после задержания полицией. Инцидент случился в среду, 19 апреля, в квартире на юго-западе Москвы.

Дочь пожилого мужчины сообщила, что услышала крик своего сына из комнаты отца и, войдя в помещение, увидела на шее мальчика следы от пальцев. Приехавшие на место происшествия правоохранители задержали 67-летнего пенсионера и доставили его в отделение.