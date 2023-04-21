Онкобольной пенсионер в Москве чуть не задушил внука из-за бутылки вина и умер в полиции

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Московский пенсионер, который страдал онкологией, душил пятилетнего внука и умер после задержания полицией.

Инцидент случился в среду, 19 апреля, в квартире на юго-западе Москвы. Дочь пожилого мужчины сообщила, что услышала крик своего сына из комнаты отца, и, войдя в помещение, увидела на шее мальчика следы от пальцев.

Испугавшись, что пенсионер может снова жестоко обойтись с внуком, женщина вызвала полицейских. Приехавшие на место происшествия правоохранители задержали 67-летнего пенсионера и доставили его в отделение.

Во время допроса самочувствие пенсионера резко ухудшилось, и он умер. Позже дочь погибшего рассказала, что отцу диагностировали четвертую стадию онкологического заболевания.

Вернувшись домой, семья попыталась выяснить, за что дедушка схватил ребенка за горло. Оказалось, что мальчик залез за кресло, где пенсионер прятал бутылку вина, сообщает mk.ru.

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