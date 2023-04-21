Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Онкобольной пенсионер в Москве чуть не задушил внука из-за бутылки вина и умер в полиции

Юлия Курганова
Происшествия
Онкобольной пенсионер в Москве чуть не задушил внука из-за бутылки вина и умер в полиции
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Московский пенсионер, который страдал онкологией, душил пятилетнего внука и умер после задержания полицией.

Инцидент случился в среду, 19 апреля, в квартире на юго-западе Москвы. Дочь пожилого мужчины сообщила, что услышала крик своего сына из комнаты отца, и, войдя в помещение, увидела на шее мальчика следы от пальцев.

Испугавшись, что пенсионер может снова жестоко обойтись с внуком, женщина вызвала полицейских. Приехавшие на место происшествия правоохранители задержали 67-летнего пенсионера и доставили его в отделение.

Во время допроса самочувствие пенсионера резко ухудшилось, и он умер. Позже дочь погибшего рассказала, что отцу диагностировали четвертую стадию онкологического заболевания.

Вернувшись домой, семья попыталась выяснить, за что дедушка схватил ребенка за горло. Оказалось, что мальчик залез за кресло, где пенсионер прятал бутылку вина, сообщает mk.ru.

20 апреля суд арестовал 25-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство жены. С учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры суд решил отправить подозреваемого в СИЗО до 18 июня 2023 года. Его обвинили по статье «Покушение на убийство». Мужчина признал свою вину.

Пенсионеры внук Москва Смерть Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте