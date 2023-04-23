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Минобороны Эстонии рассказало о переносе контрнаступления ВСУ из-за непогоды

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны Эстонии рассказало о переносе контрнаступления ВСУ из-за непогоды
Фото: shutterstock

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться через месяц-два. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

— Может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении, — заявил Певкур, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, на планы по наступлению влияют погодные условия. Дожди мешают провести контратаку, поэтому стоит дождаться их окончания, считает министр.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что готовящееся контрнаступление украинской армии может закончиться успехом Киева. Он добавил, что в Североатлантическом альянсе знают о способностях украинских военных добиваться успехов на поле боя.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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