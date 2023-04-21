Генсек НАТО Столтенберг допустил успех контрнаступления ВСУ

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Готовящееся контрнаступление украинской армии может завещаться успехом Киева. Такое мнение высказал в пятницу, 21 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно, — заявил он.

Столтенберг добавил, что в НАТО знают о способностях украинских военных добиваться успехов на поле боя. По его словам, этому во многом способствует и невероятная по своим объемам западная поддержка, цитирует генсека Североатлантического альянса РИА Новости.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, утекшие в Сеть, сообщил, что США и союзники планируют наступление украинских войск на 30 апреля.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.