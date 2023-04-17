Newsweek: Контрнаступление Украины запланировали на 30 апреля

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Соединенные Штаты Америки и союзники планируют наступление украинских войск на 30 апреля. Об сообщает журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, утекшие в Сеть.

— Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля, — говорится в материале.

По данным издания, американское правительство и союзники в настоящее время занимаются подготовкой Украины к весеннему контрнаступлению.

В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.