Newsweek: Контрнаступление Украины запланировали на 30 апреля
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Соединенные Штаты Америки и союзники планируют наступление украинских войск на 30 апреля. Об сообщает журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы, утекшие в Сеть.
— Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля, — говорится в материале.
По данным издания, американское правительство и союзники в настоящее время занимаются подготовкой Украины к весеннему контрнаступлению.
В Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.
Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.