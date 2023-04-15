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Шмыгаль заявил в США о скором контрнаступлении ВСУ

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шмыгаль заявил в США о скором контрнаступлении ВСУ
Фото: flickr/statephotos

Контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время». Об этом в субботу, 15 апреля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне.

— Мы уверенны в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают, — сказал он.

Также Шмыгаль в очередной раз рассказал о намерениях Киева захватить Донбасс и Крым. По его словам, Киев уверен в своих намерениях, передает РИА Новости.

Любые попытки ВСУ начать контрнаступление и битву за Крым обернутся для них тяжелыми последствиями. Об этом 10 апреля сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на данные спутниковых фото. Аналитики считают, что военно-политическому руководству Украины предстоит столкнуться с серьезными трудностями, так как подразделения РФ активным образом занимаются защитой региона.

В Соединенных Штатах Америки не верят в успех ожидаемого контрнаступления Украины. Об этом сообщило американское издание Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США. По оценкам американских разведчиков, украинская армия недостаточно укомплектована.

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