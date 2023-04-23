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На Симферопольском бульваре задерживались трамваи № 1, 3 и 16

Евгений Силаев
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На Симферопольском бульваре задерживались трамваи № 1, 3 и 16
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Движение трамваев № 1, 3 и 16 в районе остановки «Болотниковская улица» задерживается. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что изменения произошли по техническим причинам. Маршруты временно изменены, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Вскоре стало известно, что движение на данном участке удалось восстановить.

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут.

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