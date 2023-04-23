Жена капитана корабля 30 minutes сообщила о захвате судна пиратами

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Пропавшее в Красном море российское прогулочное судно 30 minutes захватили пираты. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила жена капитана корабля Надежда Расина.

— Лодку захватили пираты, бандиты. Эта информация поступила в Саудовскую Аравию как факт о захвате. Никаких подробностей нет, — рассказала Расина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, о произошедшем она уже сообщила в Министерство иностранных дел (МИД) России. Кроме того, по словам Расиной, корабль отправил сигнал SOS, однако у Эритреи нет ресурсов для поиска судна.

Экипаж 30 minutes состоит из трех человек. Уточняется, что судно вышло из порта острова Джизан Саудовской Аравии в ночь с понедельника на вторник.

После этого корабль должен был прибыть в Джибути в среду, однако борт там не появился. В воскресенье, 23 апреля, стало известно о том, что поиски судна затягиваются.