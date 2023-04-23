Прогулочное судно с российским экипажем пропало в Красном море

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В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes. Экипаж борта состоит из трех россиян. Поиски пропавшего судна затягиваются. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщила жена капитана яхты Надежда Расина.

Уточняется, что судно вышло из порта острова Джизан Саудовской Аравии в ночь с понедельника на вторник. После этого корабль должен был прибыть в Джибути в среду, однако борт там не появился.

— Они затерялись ориентировочно в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. У Эритреи есть военные, которые патрулируют берег. Если бы их задержали на берегу, мы бы знали, — передает слова Расиной РИА Новости.

Жена капитана утверждает, что судно подавало сигнал SOS. По ее словам, оказать содействие в поисках может только Саудовская Аравия, так как судно вышло из этой страны. Это обязывает Эр-Рияд помочь разобраться в ситуации по установленным нормам.

Расина сообщила, что Саудовская Аравия согласилась оказать содействие в поисках, но при этом вертолеты не отправились на помощь, а снимки со спутников не поступили. Женщина не исключает, что процесс затягивается из-за некой бюрократической волокиты. Содействие в решении данного вопроса уже оказывает Министерство иностранных дел России.

На российском рыболовецком судне, на борту которого было 25 человек, произошел пожар. Оно находилось около берегов южнокорейского города Ульсана, четыре человека пропали без вести.