Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Британии раскрыли главный страх Зеленского

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Британии раскрыли главный страх Зеленского
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится того, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может провалиться. Об этом заявила британская газета Financial Times.

Отмечается, что неудача может заставить Украину начать мирные переговоры с Россией. Именно этого, по мнению журналистов, в Киеве опасаются больше всего.

— Зимой на Украине началась крупная кампания по набору персонала и появились плакаты, призывающие людей вступать в Вооруженные силы. Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 000 солдат, — говорится в статье.

Однако военно-политическое руководство Украины опасается, что их не хватит, передает FT.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Контрнаступление ВСУ может начаться через месяц-два, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, на планы по наступлению влияют погодные условия.

Украина Владимир Зеленский Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте