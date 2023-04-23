В Британии раскрыли главный страх Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится того, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может провалиться. Об этом заявила британская газета Financial Times.

Отмечается, что неудача может заставить Украину начать мирные переговоры с Россией. Именно этого, по мнению журналистов, в Киеве опасаются больше всего.

— Зимой на Украине началась крупная кампания по набору персонала и появились плакаты, призывающие людей вступать в Вооруженные силы. Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 000 солдат, — говорится в статье.

Однако военно-политическое руководство Украины опасается, что их не хватит, передает FT.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Контрнаступление ВСУ может начаться через месяц-два, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, на планы по наступлению влияют погодные условия.