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Умер депутат Госдумы от «Единой России» Джашарбек Узденов

Евгений Силаев
Общество
Умер депутат Госдумы от «Единой России» Джашарбек Узденов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутат Госдумы от «Единой России» Джашарбек Узденов умер после продолжительной болезни. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил руководитель фракции в нижней палате парламента Владимир Васильев.

— Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища, — сказал политик.

Узденов скончался после продолжительной и тяжелой болезни, цитирует Васильева сайт «Единой России».

Узденов родился 25 января 1967 года в ауле Кызыл-Октябрь (Карачаево-Черкесская Республика). В период с 2009 по 2013 год был депутатом народного собрания республики, а в 2020–2021 годах занимал пост министра природных ресурсов Карачаево-Черкесии.

19 сентября 2021 года был избран в Госдуму по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу № 16. После начала специальной военной операции был включен в санкционные списки США и Новой Зеландии.

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