СМИ: Свергнутый президент Судана сбежал из тюрьмы

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Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир сбежал из тюрьмы вместе с большой группой заключенных. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило агентство Al Araby.

По имеющимся данным, ранее возле тюрьмы Кобер произошло столкновение между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР). При этом о судьбе бывшего главы государства поступали противоречивые сообщения, передают «Известия».

Аль-Башир был свергнут в 2019 году после 30 лет нахождения у власти.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске СБР. Мятежники заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

22 апреля представители армии Судана заявили, что им удалось пресечь мятеж в стране, однако назвать сроки полного завершения боевых действий они затруднились. Согласно заявлению, СБР продолжают осуществлять артиллерийские удары по некоторым объектам.