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Более 300 школьников посетили соревнования по ментальной арифметике в Музее Победы

Евгений Силаев
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Более 300 школьников посетили соревнования по ментальной арифметике в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 300 детей в возрасте от 5 до 13 лет собрались в Музее Победы для участия в соревнованиях по ментальной арифметике ALOHA Mental Arithmetic. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

По условиям соревнований, участники должны были решить 70 примеров за пять минут. Все они в результате получили грамоты, а победители были выбраны в 21 категории.

Международная программа ментальной арифметики ALOHA (Abacus Learning Of Higher Arithmetic) формирует навыки быстрого устного счета, а также помогает комплексному развитию детей.

Помимо улучшения концентрации, внимания и памяти, школьники также получают возможность проводить вычислительные процессы в голове с большой скоростью. Обучение по программе проводится в 41 стране мира.

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 11 апреля, Музей Победы открыл выставку «Родина. Подвиг. Судьба». Один из разделов экспозиции посвящен трагической судьбе советского татарского поэта и военного корреспондента Мусы Джалиля.

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